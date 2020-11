Genoa Torino: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Il recupero della Serie A TIM tra Genoa e Torino: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida del Luigi Ferraris.

Prendeva il via oggi alle 17 il match di recupero della seconda giornata della Serie A TIM che metteva di fronte le formazioni di Genoa e Torino: per i due allenatori, Maran e Giampaolo, questa era già una sfida decisiva in chiave salvezza, soprattutto per i granata che finora avevano raccolto un solo punto in cinque uscite.

Leggi anche: Ibrahimovic testimonial contro il virus | ‘Tu non sei Zlatan’ VIDEO

Nelle ultime cinque sfide con il Genoa, il Torino aveva rimediato altrettante vittorie, un record per quanto riguarda i granata nella sfida contro la formazione ligure. Addirittura sono state tre le partite di fila senza subire gol da parte della squadra torinese e l’obiettivo oggi oltre ai tre punti era quello di allungare la striscia positiva.

Leggi anche: Francesco Totti positivo al Coronavirus: aveva perso il padre pochi giorni fa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Genoa Torino, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Per Marco Giampaolo, tecnico del Torino alle prese con una classifica davvero pessima, frutto di un solo pareggio, quella di oggi era appunto una sfida da ultima spiaggia, ma anche la posizione del Genoa di Maran non era rassicurante. Il primo tempo segna la svolta della partita, col Torino che tira una volta e basta in porta e segna due volte. Tutto nasce da due gravi disattenzioni della difesa ligure: prima Goldaniga commette un errore grossolano, passando male all’indietro per Peric, Lukic è più veloce e batte il portiere.

Era il decimo minuto del primo tempo e un quarto d’ora dopo il Torino raddoppia senza neanche tirare in porta. Infatti, Belotti la mette in mezzo per Lukic, che viene anticipato da Luca Pellegrini e la palla finisce in porta per il due a zero degli ospiti. Granata che quindi con la minima resa vanno avanti di due gol e possono controllare il match. Nel secondo tempo, girandola di sostituzioni e lieve predominio del Genoa, che la riapre con Scamacca nei minuti di recupero: gol su assist di Pandev. Non c’è più tempo però: finisce due a uno per il Torino.

CLICCA QUI per vedere gli highlights della partita

Formazioni e pagelle di Genoa – Torino

GENOA (4-3-2-1): Perin 6; Ghiglione 5,5, Goldaniga 5 (46′ Bani 6), Zapata 6, Pellegrini 5 (67′ Criscito 6); Lerager 5,5, Badelj 5,5, Rovella 6; Zajc 5 (46′ Pandev 6), Pjaca 5,5 (67′ Parigini 6); Scamacca 6.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu 6; Singo 6,5 (74′ Vojvoda 6), Lyanco 6,5, Bremer 6,5, Murru 6 (53′ Rodriguez 6); Gojak 5,5 (53′ Meité 6), Rincon 6, Linetty 6,5; Lukic 7, Belotti 6,5, Verdi 6 (53′ Bonazzoli 5,5).