Francesco Chiofalo: “Selvaggia è ancora innamorata di me”

In una recente intervista Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, ha dichiarato che Selvaggia Roma sarebbe ancora innamorata di lui.

Sono passati ormai anni da quando Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma hanno partecipato come coppia a ‘Temptation Island‘. I due erano spesso in disaccordo ed il loro rapporto era connotato da divergenze e liti. Durante il percorso sull’isola, Francesco si è risentito per le parole ed i comportamenti della fidanzata ed ha deciso di avvicinarsi ad una delle tentatrici. Alla fine del programma, dunque, i due hanno lasciato l’isola da single.

Sebbene siano passati anni dalla loro avventura nel programma Mediaset, Francesco e Selvaggia rimangono probabilmente i due ex isolani più seguiti e noti. In parte perché Francesco in questi anni è stato in grado di accrescere la sua platea social, in parte perché i continui attacchi a distanza tra i due hanno appassionato i lettori di gossip. Oggi Chiofalo è fidanzato con l’ex tentatrice Antonella Fiordelisi (non la stessa con cui aveva stretto il rapporto durante il programma) e sembra che dopo qualche alto e basso la relazione proceda per il meglio.

Selvaggia Roma ancora innamorata di Francesco Chiofalo?

La storia con Selvaggia ormai è superata, ciò nonostante Francesco Chiofalo in una recente intervista concessa a ‘Novella 2000‘ è tornato a parlare della ex. Questo ha spiegato che a suo avviso Selvaggia è ancora innamorata di lui. Lo pensa perché in questi anni l’ex fidanzata avrebbe contattato tutte le ragazze con cui ha avuto una relazione per cercare di screditarlo. La stessa tecnica l’avrebbe utilizzata anche con la sua attuale compagna, ma pare che in questo caso non abbia sortito alcun effetto.

L’intervistatore gli chiede di rispondere alle accuse che Selvaggia ha lanciato contro di lui qualche tempo fa. La nuova concorrente del GF Vip, infatti, lo ha accusato di averla maltrattata. Francesco Chiofalo smentisce nettamente queste parole e dice: “Selvaggia è stata maltrattata da tutti tranne che da me. Sono un bravo ragazzo, di buona famiglia, istruito. Il punto è che Selvaggia è ancora innamorata. Ci siamo lasciati e ancora mi corre dietro. Più che amore è un’ossessione”.