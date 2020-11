Fabrizio Corona, la rivelazione su Barbara D’Urso: “Cosa le ho fatto fare”

Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo nuovo libro e della sua vita di scandali e polemiche.

Quest’oggi è uscita una lunga intervista di Fabrizio Corona sul settimanale Vanity Fair, nella quale il re dei paparazzi ha parlato del suo nuovo libro, della sua vita di scandali e polemiche e dei suoi pentimenti.

“Mi pento dei soldi facili, delle pistole…Sono stato vittima del mio personaggio…Mio figlio mi dice di fare cose più belle”, così rivela Fabrizio Corona al settimanale Vanity Fair e gli viene consigliato dalla sua intervistatrice di non frequentare più certi programmi trash. L’ex marito di Nina Moric ha colto così la palla al balzo per fare un’altra rivelazione, su una delle conduttrici più amate dal pubblico: Barbara D’Urso. Sulla presentatrice di “Pomeriggio Cinque” ha fatto sapere quanto ha percepito per una sua ospitata e Live: “La d’Urso mi frutta 50.000 euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il nuovo Dpcm“.

Fabrizio Corona, vuole “spaccare la testa” a Nina Moric

L’ex re dei paparazzi ha anche dichiarato di essere andato ospite a Live per difendersi dalle polemiche scoppiate dopo che la ex moglie Nina Moric pubblicasse un video sui social in cui suo figlio Carlos diceva di essere maltrattato dal padre: “Se io non fossi andato a difendermi da Barbara d’Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo? Sui giornali hanno scritto che ho picchiato Carlos…“. In seguito Fabrizio Corona ha fatto presente il perché della sua scelta di non andare da Fabio Fazio: “Dovevo andare sul palco più popolare che, mi spiace dirlo, è la d’Urso, e non Fazio”.

Successivamente gli è stato fatto presente dalla sua intervistatrice di aver detto in diretta televisiva da Barbara D’Urso di voler “spaccare la testa” alla sua ex moglie. Corona ha ammesso di aver esagerato con le parole: “Ho detto una cosa grave, lo so…Perché ero, e sono, fuori di me per quello che lei ha fatto con nostro figlio“.