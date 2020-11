Fabrizio Corona, la verità di Alda D’Eusanio: “Avrei voluto abbracciarlo”

Ancora parole ricche d’affetto nei confronti di Fabrizio Corona. Questa volta è stata Alda D’Eusanio a ribadire la bontà dell’ex re dei paparazzi

L’opinionista televisiva, tra quelle più apprezzate in televisione grazie alla sua sincerità, Alda D’Eusanio, ha rilasciato al settimanale “Voi” il suo punto di vista lamentandosi della superficialità nei vari salotti televisivi. Durante la puntata di “Live – Non è la d’Urso” ha speso parole dolci per Fabrizio Corona: “Se ne avessi avuto la possibilità, mi sarei alzata e sarei andata ad abbracciarlo”. Lei, sebbene abbia avuti tanti scontri in passato con l’ex re dei paparazzi, continua a volergli bene come ha spiegato durante la sua intervista a Voi: “L’ho sempre accusato di buttare al vento quello che la fortuna gli ha dato: ha una grande bellezza, il talento, la capacità”.

Fabrizio Corona, il cambiamento di Alda D’Eusanio

Successivamente la stessa opinionista televisiva ha svelato i numerosi cambiamenti che si sono succeduti nel corso degli anni anche in tv: “Il contesto ormai è diverso. I social e la rete hanno avuto un’importanza nel mutamento del linguaggio televisivo”.