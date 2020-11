Elezioni Usa, risultato ancora in bilico tra Trump e Biden: le ultime

Il nuovo presidente degli Usa si conoscerà soltanto nei prossimi giorni: lo spoglio durerà diversi giorni. Ecco la situazione Trump Biden

Il risultato delle elezioni Usa resta ancora in bilico. Come svelato dal portale tg24.sky Michigan, Wisconsin e Pennsylvania non sveleranno il vincitore oggi. Ci vorrà ancora del tempo per conoscere il prossimo presidente degli Usa. Secondo quanto riportato dai media americani i democratici mantengono il controllo della Camera. Come svelato da Nbc Donald Trump rilascerà una dichiarazione dalla East Room della Casa Bianca tra una mezz’ora. Il portale Ap, in aggiunta, ha svelato che quest’ultimo ha vinto quattro dei cinque voti elettorali del Nebraska, mentre Joe Biden ne ha vinto uno. Bisogna conoscere la situazione in sei Stati guardandoli con molta attenzione, come Nevada, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin e North Carolina.

Elezioni Usa, lo spoglio Trump e Biden: chi vincerà?

Nelle ultime ore sia Twitter che Facebook hanno segnalato il post di Trump in cui il presidente degli Usa ha accusato i democratici di essere pronti a rubare le elezioni. In una finestra lo stesso social network ha tenuto a precisare “il risultato finale delle elezioni potrebbe essere diverso dal voto iniziale in quanto lo scrutinio durerà per giorni o settimane dopo la chiusura dei seggi”. Il messaggio di Trump è stato questo: “Siamo molto avanti, ma loro stanno tentando di rubare le elezioni. Non glielo permetteremo mai. I voti non possono essere espressi dopo la chiusura dei seggi!”. Joe Biden, infine, sarebbe vittorioso nel cruciale collegio elettorale 2 del Nebraska, dove con l’85% dei voti scrutinati, con dieci punti di vantaggio su Trump. Il testa a testa è davvero duro con 100 milioni di americani che hanno espresso il loro voto.