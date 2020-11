Diletta Leotta supersexy cede al piacere: “Ha fame di…”

Diletta Leotta si è concessa un grave strappo alla dieta: panino e birra a volontà. Ma anche l'”happy meal” si trasforma in uno spettacolo pieno d’eros.

Con buona pace della sua forma fisica sempre tonica e impeccabile, Diletta Leotta si è concessa uno strappo alla rigida dieta alla quale si sottopone tutti i giorni. Lo dimostra una foto che ha appena pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram. L’istantanea mostra la bionda presentatrice in posa supersexy mentre pranza in un famoso pub con in mano un panino e sul tavolo una birra. Evidentemente aveva molta fame, e “sgarrare” una volta ogni tanto non sarà poi la fine del mondo. Ma l’attenzione del popolo dei social è stata calamitata, manco a dirlo, dalle gambe (e non solo)…

La pausa mangerecca di Diletta Leotta

I commenti non sono ovviamente mancati per la fascinosa catanese: qualcuno addirittura le ha fatto presente che bere birra a pranzo non è salutare, soprattutto per una come lei, ma quel che non è sfuggito a molti dei suoi fans è stato un dettaglio a dir poco singolare: in tutta la sua procace bellezza, infatti, Diletta Leotta indossava lo stesso abito che sabato aveva anche durante la diretta dallo stadio. Galateo vorrebbe che una donna non indossi mai lo stesso abito a pochi giorni di distanza, ma tant’è. Succede solo da McDonald’s….

Visualizza questo post su Instagram Happy meal 😋 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 4 Nov 2020 alle ore 6:42 PST

