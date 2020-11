Coronavirus, la previsione di Conte: “A Natale niente veglioni e abbracci”

Presentando il nuovo Dpcm il premier Giuseppe Conte ha spiegato che le prossime feste natalizie potrebbero essere diverse. Ecco come e perché.

Ora più che mai il futuro è un’incognita per tutti, ma è bene prepararsi sin d’ora alla peggiore delle ipotesi. Chi spera che prima di Natale tutto possa tornare alla normalità si sbaglia di grosso. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte presentando l’ultimo Dpcm. “Non sto pensando a un Natale con veglioni e abbracci, dobbiamo sempre rispettare le regole”, ha anticipato Conte. Ma se ci arriviamo “con un po’ di serenità” anche la ripresa dei consumi ne gioverà.

Leggi anche –> Dpcm, tutte le misure: zone rosse, gialle, arancioni, cosa si può fare

Leggi anche –> Rimandato il Dpcm, clamorosa decisione del governo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il discorso di Conte durante la presentazione del Dpcm

Il premier Conte nel suo discorso ha precisato che “c’è stato ampio confronto con le Regioni, questo sistema è stato elaborato e approvato con i rappresentanti delle stesse. C’è una cabina di regia dove ci sono rappresentanti delle Regioni, che non sono un alter ego ma sono parte integrante di questo sistema. È improprio dire confronto con le Regioni, sono parte integrante. Confronto solo con comunità scientifica e cittadini”.

Ciò detto, Conte ha voluto sottolineare che “non è possibile negoziare e contrattare sulla salute dei cittadini, non lo faranno i presidenti delle Regioni né il ministro della Salute. Il contraddittorio ci sarà, le decisioni verranno prese dal ministro sentito il presidente della Regione ma non verrà negoziato”. Sta di fatti però che le notizie di queste sera hanno gettato nella disperazione milioni di italiani, in particolare chi non potrà lavorare, a partire dai commercianti delle zone rosse.

Leggi anche –> Conte diretta Conferenza stampa: nuovo DPCM Coronavirus – VIDEO

Leggi anche –> Coronavirus, i contagi salgono oltre quota 30mila in un giorno

EDS