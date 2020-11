Dura polemica tra Roberto Burioni e Matteo Salvini, il leader de La Lega, che ha svelato la possibilità di cura con l’idrossiclorochina

Nella giornata di ieri il premier della Lega, Matteo Salvini, durante il programma “L’Aria che tira ha svelato che una possibile cura al Covid-19 potrebbe essere quella dell’idrossiclorochina. Subito è arrivata la pronta risposta di Roberto Burioni: “Non è vero. Non è vero. Non è vero. L’idrossiclorochina è inefficace e pure pericolosa, come dimostrato da ampissimi studi”. Così su Twitter lo stesso professore ha rincarato la dose: “Che senso ha confondere e illudere la gente che sta male e che ha paura? Perché?”.

Burioni contro Salvini, basta parlare di asintomatici

Sul proprio profilo Facebook il virologo ha espresso un nuovo punto di vista: “In questi giorni va di moda la scemenza ‘infettato asintomatico non vuole dire malato’. Io ci andrei molto cauto con queste affermazioni. I sintomi possono non esserci, ma questo non significa che l’organismo non sia danneggiato”. Poi sull’account Twitter ha aggiunto: “Più del 50% degli asintomatici ha danni ai polmoni se osservati alla TAC” allegando uno screenshot con immagini di esami di un testo pubblicato su Lancet a giugno.