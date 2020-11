All Together Now, chi è Silvia Rita Iannone: età, foto, carriera

Silvia Rita Iannone è una delle dodici concorrenti dello show musicale All Together Now, condotto da Michelle Hunziker.

Silvia Rita Iannone è una cantante coratina tra i nuovi dodici concorrenti di “All Together Now – La musica è cambiata“, il format musicale condotto da Michelle Hunziker e in onda da questa sera, in prima serata, su Canale 5.

La trasmissione è arrivata alla sua terza edizione e mette in palio 50 mila euro; i concorrenti dovranno sfidarsi nel corso delle sei puntate e verranno giudicati dal muro umano composto da 100 artisti, guidati dal rapper J-Ax. Quest’anno, al muro umano, è affiancata anche una giuria popolare a quella vip di cui fanno parte Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Silvia Rita Iannone è appassionata di musica sin da piccola e ha vissuto una vera e propria rinascita musicale che l’ha portata a comporre i singoli: “Non lo so dire“, “Son caduta anch’io” e “Dove l’aria c’è“, tutti prodotti da Angapp Music. La giovane di 20 anni è stata a Granada, in Erasmus e studia Lingue straniere, l’altra sua grande passione.

Chi è Silvia Rita Iannone, concorrente di All Together Now

Silvia Rita Iannone si descrive come una ragazza precisa e attenta ai dettagli ma la musica spesso va fatta fluire, così le ha insegnato la sua maestra di canto Gabriella. “‘Non lo so dire'” mi ha sbloccato ed è stato come rinascere. Ora ho voglia di scrivere e comporre, di trovare le parole attraverso testi e accordi. Magari di esibirmi live, cosa che mi è sempre piaciuta”, ha raccontato. Studia canto da 13 anni, da quando i suoi genitori le comprarono un piccolo karaoke: “Mamma dice che piuttosto di leggere le parole sullo schermo scrivevo le canzoni su un foglio e le imparavo a memoria”.

Per promuovere il suo singolo “Non lo so dire” ne ha raccontato la genesi attraverso le foto e i racconti condivisi su Instagram. La sua storia con la musica poi continua è stata influenzata anche dalla partecipazione ad “Io canto“, il programma condotto da Gerry Scotti.