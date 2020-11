All Together Now, chi è Irene Antonucci: età, foto, carriera

Irene Antonucci, chi è la cantante, attrice e conduttrice che parteciperà al talent show All Together Now.

Irene Antonucci è nata a Trani e si è trasferita a Roma dove ha conseguito la laurea in Filosofia con il massimo dei voti ed ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello showbusiness. Si è imposta da pochi anni su palcoscenici e trasmissioni nazionali.

Da questa sera Irene Antonucci farà parte del muro umano della nuova edizione di “All Together Now“, il talent condotto da Michelle Hunziker. Nota nei club italiani come vocalist, con il nome d’arte di Eiren Queen, è stata scelta nel 2012 da Federico Moccia in “Universitari” e poi da Giovanni Veronesi per recitare prima in “L’ultima ruota del carro” e poi “Una donna per amica“. Nel 2015 ha vinto il premio come miglior artista dance al Sanremo Music Awards con l’inedito “Free“. Nel 2017, invece, ha partecipato alla conduzione di “A Voice for Music“, programma in onda su Gold Tv e Sky che si proponeva di cercare nuovi talenti.

Irene Antonucci, un’artista eclettica

Durante il primo lockdown, Irene Antonucci si è aperta a molti nuovi progetti su diverse piattaforme web, come ha raccontato lei stessa: “Il web è una passione che è maturata negli ultimi due anni e si è imposto come importante metodo di comunicazione. Come artista mi è sembrato importante adeguarmi e reinventarmi, soprattutto nell’ultimo periodo in cui cinema e teatri sono chiusi. Un primo progetto è stato ”Party Virtuale”, una forma di intrattenimento nata sui social e portato successivamente in estate sul palco dell’Aquafan di Riccione“.

L’artista eclettica è anche una regista, ha infatti diretto due cortometraggi: “Da questa quarantena abbiamo imparato che” e “2020 fuori moda“, per il quale ha scritto anche la sceneggiatura ed è attualmente candidato al Film Festival Internazionale “Castelli Romani“. Da questa sera parteciperà alla giuria vip del “muro umano” di “All Together Now” insieme a Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo.