Stasera in tv – Il Collegio 5, le anticipazioni del 3 novembre

Il Collegio 5 giunge alla sua seconda puntata con i suoi adolescenti catapultati a confronto con le rigide regole in vigore nell’istituto nel 1992.

La seconda puntata della nuova edizione di Il Collegio porterà nuovi sconvolgimenti nella classe di adolescenti che si ritroveranno sempre più stretti nelle maglie delle rigide regole del 1992, anno in cui fra l’altro anche la tecnologia era agli albori e di certo non esistevano gli smartphone. Il programma di Rai 2 inizierà alle ore 21.20.

Scopriamo insieme qualche anticipazione su cosa accadrà questa sera in tv.

Leggi anche –> Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 3 novembre

Il Collegio 5, seconda puntata

I 21 alunni del Collegio (in età compresa tra i 14 e 17 anni) si ritrovano nel 1992, anno che in Italia vide prendere forma le inchieste di Tangentopoli e il perpetrarsi di omicidi di stampo mafioso come la strage di Capaci (nella quale persero la vita i giudici Falcone e Borsellino). Del Convitto Regina Margherita di Anagni i ragazzi non apprezzeranno né la mensa né le regole, considerate da molti di loro davvero troppo stringenti. Mentre gli studenti (o quasi) del collegio Mishel Gashi e Luca Lapolla sono stati già costretti ad abbandonare l’istituto, gli altri ragazzi cercheranno di ribellarsi proprio alle tante imposizioni provenienti dal direttore e dagli stessi insegnanti… cercando però di non farsi espellere: ci riusciranno?

Certamente il taglio dei capelli per adeguarsi allo stile in voga negli anni ’90 e più adeguato alla scuola, lascerà i giovani particolarmente provati, e come è comprensibile, soprattutto le ragazze.

Il Collegio 5, cast:

AlessaAndrea Di Piero;

Giordano Francati;

Linda Bertollo;

Sofia Cero;

Giulia Matera;

Maria Teresa Cristini;

Ylenia Grambone;

Bonard Dago;

Alessandro Guida;

Luna Scognamiglio;

Rebecca Mongelli;

Marco Crivellini;

Luca Zigliana;

Aurora Morabito;

Giulia Maria Scarano;

Rahul Teoli;

Usha Teoli.