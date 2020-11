Stasera in tv | Brave ragazze: trailer, cast e trama del film di oggi

Brave ragazze, film che prende ispirazione da una storia vera, racconta di un gruppo di amiche che, per sfuggire dalla miseria, si cacciano in guai ancora peggiori: tutti i dettagli sul film di oggi, 3 novembre

Ispirata a una storia realmente accaduta in Francia alla fine degli anni ottanta del XX secolo, la pellicola intitolata Brave ragazze ci porterà all’interno di una vicenda immersa in una prospettiva tutta al femminile, ma tutt’altro che rosa!

Brave Ragazze, il film e la storia vera

Erano in cinque “le mamme rapinatrici” che, fra il 1989 e il 1992, misero a segno diversi colpi a mano armata in Francia. Condannate nel 1996 a pene lievi, le ragazze madri si ritrovarono fuori dal carcere e non dimenticarono mai l’avventura che le aveva unite.

Il lungometraggio a cui questa storia si ispira è ambientato a Gaeta, nel 1981.

Quattro amiche, disoccupate e decisamente in cattive acque, si ritrovano a pensare che fare una rapina potrebbe risolvere finalmente i loro problemi.

Anna è madre single di due bambini che riesce a stento a lavorare per qualche ora come donna delle pulizie. Maria è sposata con un uomo violento che è solito picchiarla.

Chicca e Caterina, infine, sono sorelle e a causa delle difficoltà economiche si vedono negata la possibilità di realizzare i propri sogni. Un giorno quando le quattro si incontrano l’idea della rapina sembra emergere quasi per scherzo o per caso…

Brave ragazze, cast

Ambra Angiolini (Anna);

Ilenia Pastorelli (Francesca);

Serena Rossi (Maria);

Silvia D’Amico (Caterina);

Stefania Sandrelli (Lucia);

Luca Argentero (Commissario Giovanni Morandi);

Max Tortora (Don Backy);

Michela Andreozzi (Franca);

Massimiliano Vado (Giuseppe);

Fabio Morici (Dottore);

Federico Ielapi (Francesco);

Ludovica Paglia (Giulia);

Michele Savoia (Agente scelto);

Fabrizio Colica (Paco);

Pietro Genuardi (Direttore della banca).

Brave ragazze, trailer del film

