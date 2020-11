Seconda ondata | allarme dell’ordine dei medici | ‘Temiamo uno tsunami’

La preoccupazione in relazione alla seconda ondata della pandemia in corso in Italia desta enorme preoccupazione. Quali sono i rischi.

La seconda ondata in corso in Italia già da alcune settimane rischia di culminare in una catastrofe. L’allarme proviene non da una persona qualunque ma da Filippo Anelli. Si tratta del presidente della Federazione degli Ordini dei Medici in Italia. A suo dire tutti i dottori di base sono concordi nell’esprimere estrema preoccupazione in proposito ai rischi che il nostro Sistema Sanitario Nazionale potrebbe correre.

I contagi restano molto alti di giorno in giorno. I ricoveri all’interno delle terapie intensive presenti su tutto il territorio nazionale hanno superato le 2mila unità. E le stime fatte dal Comitato tecnico scientifico e da altri esperti della comunità medica riferiscono che il mese di novembre si rivelerà essere con tutta probabilità molto duro per l’Italia. Il culmine della seconda ondata dovrebbe esserci verso la seconda settimana di dicembre. Ma già entro la metà del corrente mese di novembre il quadro generale rischia di finire con il diventare compromesso, se non catastrofico.

Seconda ondata, preoccupazione alle stelle dai medici italiani

Il presidente della Federazione degli Ordini dei medici italiani parla del rischio concreto di un vero e proprio tsunami di contagi e di ricoveri in ospedale, nel corso della temutissima seconda ondata. Allo scopo di evitare tutto ciò, la Federazione chiede al Governo di mettere in atto misure più restringenti ed aggressive. Bisogna anteporre la salute delle persone e la necessità di rallentare la corsa del virus davanti ad ogni cosa. Anche rispetto all’economia. Un elevato numero di ricoveri legato al virus spegne poi le speranze per coloro che soffrono per altre patologie gravi. Il rischio che la situazione sfugga di mano in questo senso è reale.

