Rebecca Mongelli è una delle nuove collegiali de Il Collegio 5. Scopriamo insieme i dettagli della sua vita privata.

Dallo scorso 27 ottobre, Il Collegio 5 è tornato sul piccolo schermo. Il programma di Rai 2 è molto amato dai telespettatori che sono stati subito incuriositi dai nuovi collegiali. La classe è composta da 21 alunni tra i 14 e i 17 anni. Quest’anno i partecipanti sono più che mai unici e diversi, ma sono già stati capaci di far appassionare il pubblico da casa.

I ragazzi sono stati catapultati nell’anno 1992 e davanti a loro si prospettano molte sfide. Tra il cambio di location ad Anagni e nuove regole, la stagione di quest’anno sembra essere ricca di sorprese. Anche sui social i fan sono molto curiosi di sapere di più sui nuovi concorrenti. Rebecca è una delle nuove concorrenti e ha subito incuriosito i fan dopo aver detto di voler diventare come Chiara Ferragni.

Rebecca Mongelli: la mini Ferragni ha carattere da vendere

Ha 15 anni e viene da Sesto Fiorentino. Da subito si è fatta riconoscere per la sua decisione e ambizione. “Mi sento una mini Ferragni“, ha esordito la giovane. Ispirandosi alla vita della famosa influencer, anche Rebecca è molto appassionata ai social. E’ proprio su Instagram che riesce a mostrare ai suoi fan i look del giorno e a dar sfogo alla sua passione per la moda.

Visualizza questo post su Instagram se è quello che vuoi non lasci perdere Un post condiviso da REBECCA🐆 (@rebeccamongellii) in data: 30 Ott 2020 alle ore 1:00 PDT

Rebecca è apparsa come una ragazza ambiziosa che sa quello che vuole. Non sembra essere intimidita da nulla e di certo ci regalerà delle belle sorprese durante Il Collegio 5. Nonostante debba indossare la divisa da collegiale, ama sfoggiare abiti con paillettes, lustrini e fantasie animalier. Non è difficile immaginarla come una futura influencer. Chissà quale moda lancerà in futuro. Per il momento aspettiamo di vedere come si comporterà riguardo alle rigide regole del collegio e se indosserà senza problemi l’austera divisa. Oggi tutti sono affascinati dal suo cambiamento di aspetto suoi social.

