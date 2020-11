Real Madrid Inter Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Real Madrid e Inter è valido per la terza giornata della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ha già il sapore di una partita da dentro o fuori questa sfida che vede stasera di fronte due grandi club, ovvero il Real Madrid – la squadra più titolata d’Europa – e l’Inter di Antonio Conte. Entrambe le formazioni non hanno iniziato col piede giusto questo percorso nella Champions League.

Infatti, appena un punto ha raccolto il Real Madrid, frutto di un pareggio e una sconfitta, un po’ meglio è andata all’Inter, che ha pareggiato entrambe le sfide finora disputate. Serata di grande calcio dunque stasera, con le due formazioni che hanno un solo obiettivo, vale a dire la vittoria.

Precedenti di Real Madrid – Inter e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid tra i padroni di casa del Real Madrid e gli ospiti nerazzurri di Milano è su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Calcio numero 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. La partita viene anche trasmessa in chiaro su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Play.

L’Inter ha affrontato il Real Madrid in Spagna 7 volte, perdendo in 6 occasioni e portandosi a casa una vittoria nel 1967. In quell’occasione, la squadra nerazzurra trionfò grazie alla rete di Cappellini e all’autogol di Zoco. Le vittorie più belle sono il tre a uno in casa del 25 novembre 1998, con Roberto Baggio autentico protagonista, ma soprattutto un altro tre a uno. Era il 27 maggio 1964 e a Vienna le due squadre si giocavano la finale di Coppa Campioni. Segnarono una doppietta Sandro Mazzola e un gol Milani, per il trionfo nerazzurro, primo titolo europeo in bacheca.

Real Madrid e Inter, le due squadre in campo: le formazioni

Zidane e Conte stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, F.Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

INTER (3-4-1-2): Handanovic: D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; L.Martinez, Perisic.