Quando parla Conte: nuovo Dpcm in arrivo, le misure

Il Premier Conte ha svelato alla Camera i nuovi provvedimenti: nella giornata di oggi l’annuncio per il nuovo Dpcm

Oggi, martedì 3 novembre, dovrebbe arrivare l’ufficialità del nuovo Dpcm che andrà in vigore dalla mezzanotte. Nella giornata di ieri lo stesso premier Giuseppe Conte ha rivelato alla Camera le nuove misure ristrettive che saranno prese per contrastare ancora una volta l’emergenza sanitaria. Scelte obbligate per abbassare il numero dei contagi al Covid-19, cresciuti in maniera esponenziale nell’ultimo periodo. Un altro mese di responsabilità per poi vivere il periodo di Natale con più tranquillità. Gli italiani saranno alle prese con nuovi provvedimenti con il coprifuoco possibile in tarda serata, come ha svelato lo stesso Premier.

Quando parla Conte: l’annuncio

Così è attesa in giornata l’ufficialità del Dpcm con Conte che dovrebbe parlare agli italiani per comunicare tutte le misure prese in esame. Sono stati mesi davvero duri, ma ora c’è bisogno di un ulteriore sforzo sperando sia quello definitivo. Gli italiani, come del resto tutti gli abitanti del mondo, stanno combattendo contro l’emergenza Coronavirus con la possibilità di arrivare al vaccino nella prossima primavera.