Paura e allarme per Britney Spears: il suo messaggio sui social

Britney Spears risponde a chi pensa che stia male o sia triste rassicurando tutti. Ecco le parole della popstar americana.

La vita di Britney Spears negli ultimi anni è stata a dir poco burrascosa, tra ricoveri forzati, battaglie legali contro il padre Jamie, divieti di qualsiasi natura. Non a caso è nato il movimento FreeBritney e sua madre Lynne è volata a Los Angeles più volte per aiutarla a liberarsi dalla gabbia in cui la popstar è tenuta prigioniera dal papà. In un inaspettato video messaggio, però, la principessa del pop rassicura tutti e dice di essere felicissima.

La verità sulle condizioni di Britney Spears

“Ciao a tutti – esordisce Britney Spears -. So che ultimamente ci sono stati tanti commenti e le persone dicono cose molto diverse sul mio conto. Però io volevo solo farvi sapere che sto davvero bene, che non sono mai stata così felice in vita mia e che vi mando tanto amore e preghiere”.

Britney Spears nel suo video cerca di rassicurare tutti sulle sue condizioni, ma l’aspetto fisico e la mimica del corpo, unita alla tempistica “sospetta” sulla pubblicazione del filmato, non hanno convinto i fan, con il movimento #FreeBritney che continua a chiedere maggiore libertà per la cantante. Tra gli altri anche Beba Rexha, nota popstar statunitense di origini albanesi, ha voluto commentare il post, affermando: “Britney ti amo così tanto, sei un angelo. Spero che tu stia bene e sia felice”.

Britney Spears shares update on her life with fans: “I want you guys to know that I am fine – I’m the happiest I’ve ever been in my life.” pic.twitter.com/WMXl8ZliMk — Pop Crave (@PopCrave) November 2, 2020

