Nadia Fanchini, chi è: carriera e vita privata, sorelle e gravidanza

Cosa sapere su Nadia Fanchini, chi è l’ex sciatrice azzurra: carriera e vita privata, il compagno, le sorelle e la gravidanza.

Classe 1986, l’ex sciatrice azzurra Nadia Fanchini, specialista della discesa libera, ha ottenuto molti ottimi risultati in carriera. In particolare, ha vinto un argento e un bronzo ai mondiali, rispettivamente a Schladming nel 2013 e a Val d’Isere quattro anni prima. Eccellenti anche i suoi risultati in Coppa del mondo.

In particolare è andata a podio ben 13 volte, con due vittorie, tre secondi posti e otto piazze d’onore. A livello italiano, è stata a lungo la più forte sia in discesa libera che in supergigante: sedici in tutto le medaglie conquistate ai campionati italiani nel corso della carriera, tredici di queste sono d’oro.

Dai trionfi azzurri alla maternità: chi è Nadia Fanchini

Nona nella classifica generale di Coppa del Mondo nel 2009, il suo miglior risultato dunque, condivide la grande passione per lo sci insieme alle sue due sorelle, la maggiore Elena – classe 1985 – un argento mondiale a Bormio 2005, e la minore Sabrina, nata nel 1988, la meno quotata delle tre e costretta anche in anticipo al ritiro per una serie di infortuni rimediati alle ginocchia.

Nadia ed Elena Fanchini hanno invece deciso di lasciare insieme il mondo dello sci: l’annuncio è arrivato il 22 aprile 2020, in pieno lockdown, sebbene la maggiore delle sorelle non disputasse una gara dal dicembre 2017. Nadia Fanchini, che è invece convivente di Devid Salvadori, anche egli nel mondo dello sci come allenatore, nel dicembre 2019 è diventata mamma di Alessandro.