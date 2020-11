Morto l’attore John Sessions: recitò con Martin Scorsese e Robert De Niro

Nuovo grave lutto nel cinema, morto l’attore John Sessions, stroncato da un infarto: recitò con Martin Scorsese e Robert De Niro.

L’attore e comico John Sessions è morto all’età di 67 anni. Meglio conosciuto per essere apparso in programmi televisivi, l’attore è morto a seguito di un attacco di cuore nella sua casa nel sud di Londra. Nato nell’Ayrshire, in Scozia, nel 1953, Sessions si è formato alla Royal Academy of Dramatic Art (Rada) di Londra.

Un suo compagno di corso è Kenneth Branagh, con il quale in seguito collaborerà più volte durante la sua carriera. In particolare, collaborerà con lui in due importanti pellicole, vale a dire per Enrico V a fine anni Ottanta, quindi a metà anni Novanta in Nel bel mezzo di un gelido inverno.

Addio a John Sessions: chi era l’attore morto oggi

Dopo una gavetta nel teatro, prese parte negli anni Ottanta alla versione radiofonica originale di Whose Line Is It Anyway negli anni ’80 insieme a Stephen Fry, per poi passare alla televisione con il medesimo format. Rimasto senza compagno di viaggio, il programma nel 1989 diventa un one man show dal titolo HìJohn Sessions. Vero maestro dell’improvvisazione televisiva, diede poi vita a John Sessions Tall Tales e John Sessions Likely Stories, andate in onda negli anni Novanta.

Vero “esperto” delle trasposizioni cinematografiche dell’opera di Shakespeare, recita anche in Sogno di una notte di mezza estate con Kevin Kline e Il mercante di Venezia con Al Pacino. Viene poi diretto da Martin Scorsese in Gangs of New York. Nel 2006 è nel thriller di Robert De Niro L’ombra del potere. Una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo risale al 2017, quando viene inserito nel cast della commedia Ricomincio da noi, film di Richard Loncraine.