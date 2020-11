Monica Vitti, oggi 89 anni: come sta davvero l’attrice

Monica Vitti compie oggi 89 anni. La musa di Michelangelo Antognoni lotta da tempo con una malattia neurodegenerativa: come sta.

Nata a Roma il 3 novembre del 1931, Maria Luisa Ceciarelli in arte Monica Vitti, è stata una delle attrici più rappresentative dell’epoca d’oro del Cinema italiano. La sua carriera è cominciata grazie all’interesse del regista Michelangelo Antognoni, che era innamorato professionalmente di lei e l’ha resa protagonista della sua “Tetralogia dell’incomunicabilità“. La stima professionale di Antognoni era ben riposta, poiché nei successivi 30 anni di carriera Monica Vitti ha lasciato il segno praticamente in ogni pellicola o palcoscenico abbia calcato.

Leggi anche ->Monica Vitti, la terribile malattia l’ha colpita: com’è oggi

Il suo talento innato, la sua voce caratteristica, l’espressività e la gestualità di Monica erano impareggiabili, tanto da renderla un’icona al pari dei più grandi attori dell’epoca: Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi e Nino Manfredi. La sua uscita di scena è avvenuta circa 20 anni fa, a causa di una malattia neurodegenerativa che le ha impedito di continuare a recitare.

Leggi anche ->Monica Vitti, la travolgente storia d’amore con Carlo Di Palma

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Monica Vitti compie 89 anni, come sta la musa di Antognoni

Oggi Monica Vitti compie 89 anni, un giorno dopo la scomparsa del suo caro amico Gigi Proietti. Il pensiero di tutti è quello di capire quali siano le sue condizioni di salute. Ad oggi non si sa molto, a parte che da circa 20 anni combatte con una malattia neurodegenerativa simile all’Alzheimer per la quale non c’è cura. Sappiamo infatti che la malattia che l’ha colpita, come tutte quelle neuro degenerative, può essere semplicemente rallentata.

Monica, dunque, è costretta ad una quotidianità in cui il suo io svanisce lentamente. In questo percorso le sta accanto la sua famiglia, cercando di supportarla e di aiutarla in ogni modo possibile. Tempo fa è emersa la notizia che l’attrice sarebbe stata ricoverata in una clinica svizzera. Notizia che è stata prontamente smentita dal marito.