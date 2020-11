Milano, rapina in banca in corso: dipendenti in ostaggio

A Milano, in una banca in piazza Ascoli, dei rapinatori stanno tenendo in ostaggio i dipendenti e cercando di portare via tutto il contante.

Questa mattina, intorno alle 8:30, un gruppo di rapinatori ha fatto il suo ingresso nella filiale della banca Credite Agricole. Da quel momento tutti coloro che erano all’interno della banca sono tenuti in ostaggio dai malviventi. Il colpo alla banca, infatti, è fallito quando qualcuno all’interno della filiale ha fatto scattare l’allarme. Al momento ci sono una decina di auto della polizia attorno all’edificio ed i rapinatori stanno tenendo in ostaggio i dipendenti della banca.