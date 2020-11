Doppia tragedia, migliori amici di 11 e 10 anni morti a causa di un incidente

La vita di due giovani migliori amici è stata stroncata da un terribile incidente. Scopriamo insieme tutti i dettagli della tragedia.

La tragedia si è consumata ad Hull, in Inghilterra. A perdere la vita sono stati due bambini di 10 e 11 anni, a distanza di poche settimane l’uno dall’altro. Le vittime erano migliori amici, ed entrambi sono volati via troppo presto. Vediamo dunque che cosa è successo.

Mason Deakin e Steven Duffield, questi sono i nomi dei due adolescenti che hanno perso la vita. Steven aveva 10 anni, ed è stato portato immediatamente via da un terribile incidente d’auto. Mason aveva invece 11 anni ed è deceduto poche settimane in seguito allo schianto, dopo aver combattuto in ospedale per la propria vita.

È accaduto tutto la sera del 19 Ottobre 2020, alle ore 18:10. Steven e Mason stavano scorrazzando insieme con le proprie biciclette quando all’improvviso un’auto li ha colpiti in pieno. Steven è morto a qualche ora dal terrificante schianto, mentre il migliore amico ha combattuto duramente per due settimane nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Leeds. L’uomo alla guida del veicolo, dell’età di 30 anni, è stato arrestato sulla scena del crimine e in seguito rilasciato. Al momento si trova sotto indagine.

Entrambe le famiglie dei due migliori amici sono completamente addolorate, e stanno affrontando la gravissima perdita. La scomparsa dei due bambini ha sicuramente inferto una cicatrice nel cuore di tutti i loro cari, impossibile da rimarginare.

Mason Deaking: la raccolta fondi in seguito alla tragedia

Lo zio di Mason, in seguito al gravissimo incidente, seppur carico di dolore, si è rimboccato le maniche per aiutare la famiglia a pagare le spese del funerale del nipote. L’uomo ha lanciato una campagna crowdfunding, che ha riscosso un discreto successo. “Mason era un ragazzo divertente e affettuoso, che ha lasciato il segno in tantissimi cuori di Hull.” ha dichiarato il parente.