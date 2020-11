Meteo del 3-5 novembre: che tempo farà in Italia. Le previsioni.

Dopo le belle giornate soleggiate con temperature miti che abbiamo avuto tra la fine di ottobre e i primi di novembre, è in arrivo qualche disturbo sull’Italia, per effetto di una perturbazione atlantica. Il maltempo, tuttavia, avrà durata breve e sarà limitato al Centro-Nord. Mentre sul resto della Penisola il tempo sarà più stabile o parzialmente nuvoloso.

Scopriamo le previsioni meteo in dettaglio per i prossimi giorni.

Meteo del 3-5 novembre: il tempo in Italia

L’anticiclone africano che nei giorni scorsi ha regalato belle giornate di sole con temperature miti all’Italia sta per abbandonare il Nord Italia e parte del Centro per lasciare spazio a una perturbazione in arrivo dall’Oceano Atlantico. Il maltempo in arrivo, tuttavia, non sarà intenso. Porterà cieli nuvolosi e qualche pioggia sul Nord-Ovest e sull’alta Toscana. In più sono previste leggeri nevicate sulle Alpi, a quote elevate.

Non si verificheranno precipitazioni abbondanti, come annuncia 3bmeteo. Mentre sul resto d’Italia il tempo sarà più soleggiato o parzialmente nuvoloso, comunque più stabile. Sulle pianure sono attese nebbie e foschie al mattino e nelle ore più fredde.

Il cambiamento del tempo al Nord e su parte del Centro arriverà nella giornata di mercoledì 4 novembre. Quindi, nei giorni successivi assisteremo a una rimonta dall’anticiclone.