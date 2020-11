Melania Trump ai seggi senza mascherina | FOTO

Melania Trump ha votato alle elezioni presidenziali ieri pomeriggio, entrando ai seggi senza indossare la mascherina.

La First Lady degli Stati Uniti Melania Trump ha votato per le elezioni presidenziali martedì 2 novembre a Palm Beach. Il suo arrivo ai seggi, riporta il New York Times, è stato accolto da un piccolo gruppo di sostenitori. Tra di loro Marshall Webb, un fan di Trump, che ha detto di essere stato la prima persona in fila alle 6:15 del mattino, proprio al centro ricreativo dove Melania avrebbe votato circa quattro ore dopo. “C’è qualcosa di significativo nell’essere qui il giorno delle elezioni”, ha detto Webb. “Penso che sia fantastico che Melania venga a votare di persona”. La città di Palm Beach è da tempo una roccaforte del partito Repubblicano: lì Trump nel 2016 aveva vinto cinque dei sette distretti della città. Melania è arrivata per votare verso le 10:00 del mattino, e non ha indossato la mascherina per entrare nei seggi.

Melania e Donald Trump, ecco come hanno votato alle elezioni presidenziali 2020

Il supervisore delle elezioni della contea di Palm Beach, Wendy Sartory Link, ha supervisionato il processo, dicendo che le persone che già votavano avevano avuto il permesso di finire prima che la first lady venisse scortata a votare da sola. “Ci sono voluti solo pochi minuti”, ha detto Link a proposito del voto di Melania. Donald Trump, invece, ha votato il 24 ottobre, di persona presso la sede principale della biblioteca pubblica della contea di Palm Beach. Melania non era con lui in quell’occasione. Era la prima volta che un presidente in carica votava di persona come residente dello Stato.

