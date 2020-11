Maria Teresa Ruta offende Tommaso Zorzi: “Sei uomini e un gay”

Al Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta ha offeso pesantemente Tommaso Zorzi e per lei potrebbero esserci delle conseguenze.

Maria Teresa Ruta è molto amata dal pubblico del “Grande Fratello Vip“, ma spesso e volentieri si è lasciata andare a delle uscite infelici. Nelle ultime ore, specialmente, in molti sono rimasti scioccati da ciò che è successo con Tommaso Zorzi.

L’influencer milanese Tommaso Zorzi ha raccontato a Stefania Orlando cosa gli è stato detto da Maria Teresa Ruta in seguito all’ultima puntata del “GF Vip“: “Ieri mi ha detto se fanno entrare uno come te… se me lo chiedono in Confessionale però non so come metterla, se dire che in questa Casa ci sono sei donne, sei uomini e un gay“. Sembrerebbe però che Zorzi non voglia denunciare l’accaduto, anche se forse ci potrebbe pensare il conduttore Alfonso Signorini. Nella diretta della quindicesima puntata del reality il presentatore si è detto stanco di riprendere e bacchettare i concorrenti per le frasi sessiste e si è raccomandato con loro di fare attenzione alle parole che usano.

Maria Teresa Ruta e il grave “scivolone”

Alfonso Signorini ha ripreso Francesco Oppini durante l’ultima puntata in diretta del “GF Vip“, forse ora dovrà fare lo stesso con Maria Teresa Ruta, che si è detta confusa su Tommaso Zorzi, se classificarlo come uomo o meno a causa del suo orientamento sessuale. L’influencer però è rimasto turbato dalle parole della Ruta e si è sfogato con Stefania Orlando: “Sono un uomo, punto. Mi ha detto ‘per te è offensivo se la dico così?’. Come dire che siamo sei donne, sei uomini e una vecchia. Non per lei, dico in generale“.

La puntata di venerdì 6 novembre potrebbe affrontare proprio il tema dello scivolone di Maria Teresa Ruta con il suo “sei uomini e un gay“, detto nei confronti di Tommaso Zorzi.