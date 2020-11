Il Collegio 5, Marco Crivellini: chi è, foto, età, carattere

Tra i concorrenti de Il Collegio 5 più in primo piano, c’è sicuramente Marco Crivellini: ma chi è questo ragazzo dall’anima ribelle?

Una delle personalità e dei caratteri più esplosivi di questa quinta edizione de Il Collegio, il 16enne Marco Crivellini non è passato di certo in sordina in mezzo agli altri 21 concorrenti della stagione 2020 del reality targato Rai 2. Cosa sappiamo di questo giovane ribelle romano?

Marco Crivellini è il “bello e ribelle” della stagione

Marco Crivellini viene inequivocabilmente da Roma, è infatti impossibile non notare il suo fortissimo accento, ha 16 anni e un‘innata avversione per le regole, la disciplina, le istituzioni scolastiche in generale. Non ha nascosto di avere avuto diversi problemi con i genitori e con la scuola per il suo modo di comportarsi, così ribelle e sopra le righe.

Ha dichiarato alle telecamere di Rai 2 di non essere affatto uno studente modello, di non amare la scuola e di fare sempre quello che vuole. Anche suo padre ha raccontato che Marco è un ragazzo estremo in tutto quello che fa e dice di non sapere perché sia “uscito così”.

Tra i 21 giovani concorrenti de Il Collegio, Marco si è guadagnato subito l’appellativo di “bello e ribelle”, per il suo carattere esplosivo che chissà che non venga mitigato e raddrizzato una volta per tutte dall’esperienza del programma, che impone regole molto rigide e dure per ragazzi abituati a tutt’altro stile di vita.

I profili social di Marco Crivellini sono parecchio attivi e seguiti, anche prima che il 16enne romano entrasse a far parte del noto programma: 38mila followers su Tik Tok e ben oltre 50mila seguaci su instagram, dove il giovane posta numerosi scatti che raggiungono tantissimi likes in pochi minuti.

Potete seguire le vicende di Marco Crivellini e di tutti gli altri 21 concorrenti, ogni martedì in prima serata, su Rai 2.