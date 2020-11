Chi è Giulia Matera de Il Collegio 5: “L’avvocato di Salerno”

Giulia Matera è una delle nuove collegiali de Il Collegio 5. Scopriamo qualcosa in più della vita dell’ “avvocato di Salerno”.

Dallo scorso 27 ottobre, Il Collegio 5 è tornato sul piccolo schermo. Il programma di Rai 2 è molto amato dai telespettatori che sono stati subito incuriositi dai nuovi collegiali. La classe è composta da 21 alunni tra i 14 e i 17 anni. Quest’anno i partecipanti sono più che mai unici e diversi, ma sono già stati capaci di farsi amare dal pubblico da casa.

Leggi anche -> Il Collegio 5, chi è Bonard Dago: età, passioni, social

I ragazzi sono stati catapultati nell’anno 1992 e davanti a loro si prospettano molte sfide. Tra il cambio di location ad Anagni e nuove regole, la stagione di quest’anno sembra essere ricca di sorprese. Anche sui social i fan sono molto curiosi di sapere di più sui nuovi concorrenti. Giulia è una delle nuove concorrenti e ha subito conquistato la simpatia di molti fan.

Giulia Matera: l’alunna che combatte contro le ingiustizie

Ha 15 anni ed è di Salerno. E’ molto carismatica e il suo obiettivo è combattere contro ogni forma di ingiustizia. “Io difendo molte persone e lo faccio anche bene”, ha dichiarato nella sua presentazione. Parlando della sua famiglia, ha detto di essere cresciuta con due genitori severi. Proprio per questa ragione dice di non essere spaventata delle rigide regole del collegio. “Non ho problemi a parlare e dire quello che penso”, ha aggiunto. Nonostante possa sembra ribella, Giulia è molto amata e sua madre è molto orgogliosa di lei.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI.

Visualizza questo post su Instagram I still see your shadows in my room Un post condiviso da Giulia Matera (@giuliamatera._) in data: 22 Ott 2020 alle ore 12:30 PDT

Per quanto riguarda i social, per il momento è abbastanza seguita, ma conta molti follower soprattutto su Instagram. Non posta tantissimo, ma dalle foto si può capire qualcosa in più di lei. Solitamente le foto hanno come soggetto principale Giulia stessa, ma in alcune la si può vedere accanto ad altre due ragazze, la cui identità rimane però sconosciuta (sorelle o cugine). Per scoprire di più su di lei, non ci resta che guardare i prossimi episodi de Il Collegio 5.

Leggi anche -> Il Collegio 5, tutte le anticipazioni della nuova serie