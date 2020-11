Gigi Proietti, il messaggio d’addio straziante della figlia Carlotta

Ancora stravolta dal dolore per la scomparsa del padre, Carlotta pubblica un messaggio d’addio straziante per Gigi Proietti.

Sono passate poco più di 24 ore dalla scomparsa di Gigi Proietti nel giorno del suo 80° compleanno. Una morte, quella dell’attore comico, che ha colpito l’Italia intera, affezionata ad un artista in grado di far divertire e riflettere, intrattenere e coinvolgere. Dopo decenni di carriera ai massimi livelli, è dunque normale che milioni di italiani lo ritenessero come uno di famiglia.

Per quanta affezione si potesse avere per il personaggio pubblico, nessuno di noi conosceva realmente chi fosse Gigi Proietti. Il dolore provato, dunque, è una minima parte di quello che sta provando in questo momento la sua famiglia e stanno provando i suoi amici. Dolore che ha provato ad esprimere con garbo la figlia Carlotta. Nel suo primo post dopo la tragica dipartita, la donna scrive parole che colpiscono nel profondo e vogliono far capire quanto sia difficile affrontare questo momento.

Gigi Proietti, il dolore della figlia Carlotta

Il post Instagram di Carlotta si apre con una considerazione sulla difficoltà di affrontare privatamente il dolore per la scomparsa di un personaggio pubblico che è al contempo il padre: “Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la ‘notizia’ si scatena lo ‘scoop’… tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente”.

Sebbene nessuno possa comprendere chi realmente fosse Gigi, Carlotta non può non essere in parte riconoscente all’affetto che milioni di italiani hanno riversato sui social per il padre: “Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all’amore che tutti provavate per papà. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti”.