GF Vip, Andrea Zelletta rischia grosso. Signorini: “Non ci passo sopra”

Un brutto momento per Andrea Zelletta e la sua grave infrazione. A quanto pare Alfonso Signorini è determinato a prendere provvedimenti.

La situazione sembrerebbe in bilico per Andrea Zelletta. Pare che il concorrente del Grande Fratello Vip abbia proprio esagerato con la sua ultima trasgressione, inizialmente rimasta impunita. Il celebre Alfonso Signorini è intenzionato ad andare fino in fondo, assegnando all’uomo la giusta penitenza per aver infranto le regole.

È cominciato tutto con Paolo Brosio. L’uomo, ieri sera, è stato ammonito da Signorini per aver spoilerato agli altri concorrenti ciò che non avrebbe dovuto. Alfonso ha dunque comunicato al trasgressore che la produzione avrebbe preso dei provvedimenti in seguito all’infrazione delle regole. Brosio però, di fronte a tali dichiarazioni, ha perso le staffe.

Paolo non è rimasto in silenzio in seguito all’ammonimento da parte di Signorini. L’uomo ha tirato infatti in ballo un altro concorrente che, proprio come lui, ha compiuto le stesse identiche infrazioni. il riferimento era rivolto proprio a Zelletta, il quale ha anche egli rivelato informazioni non consentite, violando il regolamento. Anche molti fan hanno appoggiato sui social il commento di Brosio, chiedendo a gran voce provvedimenti per Andrea.

“Io sono sul pezzo, seguo il programma 24 ore su 24, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono.” si è giustificato Alfonso Signorini. “Su questo non passerò sopra.” ha poi continuato. “Ci vuole un trattamento alla pari per tutti”. Pare proprio che l’uomo sia intenzionato a prendere provvedimenti nei confronti di Zelletta, le cui trasgressioni non sono per niente passate inosservate agli occhi dei telespettatori e dei colleghi all’interno della Casa.

Alfonso Signorini su Andrea Zelletta: “Ho chiesto agli autori di formulare un provvedimento”

Alfonso Signorini ha espresso per Casa Chi qualche dichiarazione in merito alla faccenda. L’uomo, una volta a conoscenza delle trasgressioni commesse da Zelletta, ha contattato in fretta gli autori del GF Vip, chiedendo provvedimenti immediati. “Stamane sono venuto a conoscenza dello spoiler fatto da Zelletta. Ho chiesto subito agli autori di formulare un provvedimento nei suoi confronti come è successo con Paolo Brosio”.