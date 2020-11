Francesco Oppini | il post al veleno di Alba Parietti | parole di fuoco | FOTO

By

Le recenti affermazioni fatte da Francesco Oppini al GF Vip scatenano la reazione di sua madre, Alba Parietti. Intervento deciso sui social.

A difesa di Francesco Oppini interviene con prontezza Alba Parietti. La torinese difende il figlio dagli attacchi ricevuti nelle scorse ore dopo alcune battute squallide all’indirizzo di due donne rilasciate dal concorrente del GF Vip 2020. La Parietti non fa una piega nel lungo post dedicato alla vicenda, ribadendo con fermezza, come prima cosa, come l’atteggiamento di Francesco Oppini sia risultato del tutto sbagliato, inadeguato ed ingiustificabile. “Mediaset e la produzione del GF Vip 2020 erano sul punto di squalificarlo”, dice lei.

Francesco Oppini, la difesa di Alba Parietti

Sarebbe stato un provvedimento giusto, che lui avrebbe accettato di buon grado e senza obiettare, aggiunge la Parietti. “Ma è altrettanto sbagliata la pletora di insulti che mi stanno arrivando sui social network, nei suoi confronti ed anche nei miei. La gente è brava a giudicare ma poi reitera ed amplifica gli stessi sbagli, compiendo ben di peggio”. E la Alba Nazionale conclude con un più che giusto monito. “Prima di giudicare gli altri dovremmo cercare di migliorare noi stessi”.

“Iniziate voi a migliorare per primi”

Già in un altro post precedente Alba Parietti aveva analizzato la condotta di Francesco Oppini rimproverandone la condotta. E mettendo in risalto come l’utilizzo improprio di certe parole e di certi atteggiamenti possa finire con il giustificare dei comportamenti di natura vessatoria su determinati soggetti, spesso impossibilitati a difendersi. L’intervento della Parietti ha ricevuto tanti commenti di approvazione da parte degli utenti.

