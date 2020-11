Dpcm, governo convoca d’urgenza le Regioni: a breve le misure

In vista dell’approvazione definitiva del nuovo Dpcm, il governo ha convocato le Regioni per un vertice che avrà inizio alle 15:30.

Dopo il report di venerdì della Protezione Civile sulle zone a maggior rischio, il governo ha cominciato a confrontarsi con tutte le parti alla ricerca di una linea comune da adottare per fronteggiare la diffusione della pandemia ed al contempo preservare laddove possibile la continuità lavorativa. Ieri il premier ha spiegato che verrà adottato un sistema a tre zone, in cui le misure di prevenzione del contagio saranno via via più rigide.

Alla fine della giornata di discussioni in parlamento, tuttavia, ieri sera c’erano ancora alcuni nodi da sciogliere. Per questo motivo si attendeva la convocazione di un vertice con le regioni per scioglierli e approvare definitivamente il nuovo Dpcm. Adesso è giunta la comunicazione che il governo ha convocato tutti i Governatori di Regione d’Italia per un vertice che avrà luogo questo pomeriggio a partire dalle 15:30.

