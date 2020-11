Coronavirus, bollettino del 3 novembre: 28.244 nuovi casi e 353 morti

I numeri aggiornati dell’emergenza Coronavirus confermano la gravità della situazione in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 28.244 nuovi casi e altri 353 decessi.

28.244 nuovi casi di coronavirus a fronte di 182.287 tamponi effettuati (mentre lunedì i positivi in più erano stati 22.253 su 135.731 tamponi) e altri 353 decessi (contro i 233 del giorno precedente), mai così tanti dal 6 maggio, subito dopo la fine del lockdown, per un totale che arriva a 39.412: questi i dati principali che emergono dal Bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a oggi, 3 novembre 2020.

Nelle ultime 24 ore, dunque, la situazione in Italia, già critica, si è andata ulteriormente aggravando. I soggetti attualmente positivi superano quota 400mila e arrivano a 418.142 (+21.630 rispetto a lunedì), mentre i guariti e dimessi sono 302.275 (+6.258). E il peggio probabilmente non è ancora passato.

La nuova allarmante curva del Coronavirus

Nel dettaglio, sono ben 1.477 i pazienti affetti da Coronavirus ricoverati nelle ultime 24 ore in Italia nei reparti non intensivi, per un totale di 23.339. Nelle terapie intensive, invece, l’incremento è di 203 pazienti in un solo giorno, per un totale di 2.225. Le Regioni più colpite restano la Lombardia (+6.804 casi), il Piemonte (+3.169) e la Campania (+2.971), la Toscana (2.336), il Veneto (2.298), il Lazio (2.209) e l’Emilia Romagna (1.912).

Nel frattempo hanno sfiorato quota 79mila i controlli svolti nella sola giornata di ieri dalle forze di Polizia sul rispetto delle misure anti-Coronavirus. Secondo i dati resi noti dal Viminale, sono state sottoposte a verifica 68.486 persone, di cui 440 sono state sanzionate, con 11 positivi denunciati per violazione della quarantena. 10.413 invece le attività commerciali controllate, 47 i titolari sanzionati e 12 i negozi chiusi.

