All’esterno del Policlinico di Foggia si è riversata una fila considerevole di ambulanze. La cosa spiega la portata dei contagi oggi.

C’è una triste sfilata di ambulanze all’esterno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia. È quanto si vede da alcune immagini finite online su diversi social network e che testimoniano quanto grave e pesante sia la situazione legata ai contagi oggi nella città pugliese e provincia.

Le testimonianze si riferiscono alla serata di lunedì 2 novembre 2020. A bordo delle ambulanze ci sono esclusivamente persone ammalate per via della pandemia in corso o sospette tali. Una fila molto lunga di soccorsi medici in coda in alcuni casi fin dal mattino. Lo stesso è avvenuto anche presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotodono, località nota per avere ospitato a lungo San Pio.

Contagi oggi, strutture mediche del Foggiano in affanno

Anche se in questo caso sembra che il tutto sia da ricondurre a delle operazioni di necessaria sanificazione per rendere sterili gli ambienti. Ad ogni modo la situazione sui contagi oggi alla Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia si sta facendo via via sempre più complicata. Lo fa sapere la direzione della stessa struttura sanitaria, che accoglie pazienti da tutto il territorio circostante. Il personale medico si sta facendo in quattro per dare soccorso a tutti. La coda di ambulanze cariche di pazienti positivi è perdurata per il corso di tutta la notte tra lunedì 2 e martedì 3 novembre, fino a sparire dopo diverse ore.

