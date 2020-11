By

Leon Cino è uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi più amati. Dopo la vincita dell’edizione 2003, che fine ha fatto? Dov’è oggi il ballerino?

Leon Cino ha vinto l’edizione di Amici di Maria De Filippi del 2003 ed è sicuramente uno dei ballerini e concorrenti più amati e talentuosi della storia del noto talent show. A circa vent’anni dalla schiacciante vittoria ad Amici, che fine ha fatto oggi?

Dov’è oggi Leon Cino, ballerino prodigio di Amici?

Leon Cino è un ballerino di origini albanesi e nel 2003 ha partecipato e ha vinto “Amici” di Maria De Filippi, stupendo e convincendo tutti con il suo indubbio talento, ma anche la sua riservatezza, gentilezza, umiltà e propensione al sacrificio. Nonostante il carattere poco estroverso, Leon è stato molto amato dal pubblico e dalla stessa Maria.

Leon è stato al centro del gossip, non solo per la sua vittoria ad Amici, ma anche per la sua storia d’amore con un’altra concorrente del programma, la cantante Samantha Fantuzzi, conosciuta proprio all’interno del noto talent show.

Ad oggi, Leon Cino ha 44 anni e si trova ancora nel mondo della danza ma è tornato nuovamente sulla bocca di tutti per la rottura con Maria De Filippi, che non ha apprezzato diverse dichiarazioni rilasciate dal ballerino, riguardo proprio il talent show di Mediaset.

L’ex vincitore del talent ha infatti accusato il programma di dare troppo largo al gossip e poco al talento dei concorrenti, a discapito dell’arte della danza. Ma nonostante la spiacevole querelle con la conduttrice, Leon Cino ha comunque partecipato ancora una volta al programma di recente, questa volta in veste di insegnante.

La sua apparizione in televisione dopo tanto tempo ha stupito tutti soprattutto per il suo cambiamento fisico: barba incolta, capelli lunghi in un codino e tanto apprezzamento dalle sua fan, soprattutto più grandi.