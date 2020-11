Carlo Conti sta male, peggiorano i sintomi del Coronavirus

By

Carlo Conti ha avvisato i suoi fan che i sintomi del Coronavirus sono peggiorati e che si trova ad affrontare una dura lotta.

Tra i tanti vip colpiti in questi giorni dal Coronavirus c’è anche il conduttore Rai Carlo Conti. Lo storico volto dell’emittente televisiva di Stato ha comunicato subito la positività al tampone, ma inizialmente ha tranquillizzato tutti facendo capire che i sintomi della malattia erano lievi. Il quadro clinico, però, nelle scorse ore sembra essersi complicato, almeno secondo quanto scritto dallo stesso Carlo Conti sulla sua pagina Instagram.

Carlo Conti, le condizioni di salute peggiorano

Nell’ultimo post pubblicato sulla sua pagina ufficiale, Carlo Conti spiega che adesso i sintomi della malattia, quelli di cui si parla da mesi, li ha tutti. Insomma il suo stato di salute è peggiorato, anche se per il momento non desta in ogni caso troppe preoccupazioni. Ecco cosa si legge nel post: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia”.

Ciò nonostante il conduttore rimane positivo e mostra il bigliettino in cui il figlio e la moglie gli augurano una pronta guarigione. Nel post it si legge: “Ti amiamo babbo. Matteo e Francesca”. Un gesto d’amore che lo riempie di felicità e di voglia di superare il momento complicato. Infatti commenta in questo modo le parole dei suoi cari: “Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”.

