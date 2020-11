Bambina guarda video su TikTok e rischia di morire | FOTO

A soli 4 anni una bambina apre TikTok e vede un filmato controverso sulla nota piattaforma social. Poi rischia seriamente di perdere la vita.

Una bambina ha imitato un comportamento assurdo visto su TikTok e questo l’ha portata molto vicina alla morte. La piccola ha solo 4 anni e la mamma l’ha trovata sul punto di soffocare dopo che la figlioletta aveva preso visione di una clip dai contenuti estremamente controversi. In essa c’era una ragazza che stava fingendo di impiccarsi.

La vicenda è avvenuta nelle Filippine e la stessa mamma della bambina ha voluto spiegare tutta quanta la faccenda. Questo nel tentativo di avvisare altri genitori su come possa risultare estremamente pericoloso TikTok – così come gli altri social network ed il web in generale – se non c’è un controllo da parte dei genitori. La bambina aveva preso una cintura di quelle installate per azionare le tende di casa e se l’era annodata attorno al collo. Poi è salita su di una sedia e ha compiuto un salto. Sua mamma l’ha soccorsa in tempo, togliendole subito il cappio che le cingeva il collo. E la piccina è rimasta con dei segni evidenti. La donna ha fotografato quel che è accaduto alla sua figlioletta, mettendo bene in mostra i segni di ecchimosi circolare visibili in maniera evidente.

TikTok, bimba di 4 anni vede video di finta impiccagione e fa la stessa cosa: salva per poco

Il messaggio pubblicato su Facebook dalla donna ha ricevuto moltissime interazioni anche da parte di sconosciuti, tra ‘mi piace’ e condivisioni. L’aspetto positivo in tutta questa faccenda risiede nel fatto che tutto quanto è avvenuto sotto agli occhi della donna. Se fosse stata anche solo in un’altra strada l’epilogo di questa brutta vicenda sarebbe potuto essere ben peggiore. Tutta colpa della “hanging challenge”, una sorta di sfida che porta i più giovani a compiere questa sciocchezza del fare finta di impiccarsi. E che rappresenta una delle tante, assurde mode attuate dagli adolescenti ed anche da ragazzini più giovani dopo averle viste sui social.

