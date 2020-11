Chi è Aurora Morabito de Il Collegio 5: età, vita privata

Aurora Morabito è una delle collegiali di questa nuova edizione de Il Collegio 5. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Dallo scorso 27 ottobre, Il Collegio 5 è tornato sul piccolo schermo. Il programma di Rai 2 è molto amato dai telespettatori che sono stati subito incuriositi dai nuovi collegiali. La classe è composta da 21 alunni di un’età compresa tra i 14 e i 17 anni. Quest’anno i partecipanti sono più che mai unici e diversi, ma sono già stati capaci di entrare nelle grazie del pubblico da casa.

I ragazzi sono stati catapultati nell’anno 1992 e davanti a loro si prospettano molte sfide. Tra il cambio di location ad Anagni e nuove regole, la stagione di quest’anno sembra essere ricca di sorprese. Anche sui social i fan sono molto curiosi di sapere di più sui nuovi concorrenti. Aurora si è subito fatta notare per il suo carattere forte. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Aurora Morabito: la rapper grintosa de Il Collegio 5

Aurora ha 17 anni e vive a Savona. I suoi genitori sono separati ma lei è fiera della sua famiglia allargata. Da subito è spiccata per la sua forte personalità e per la sua sicurezza. L’amore per la sua famiglia è eguagliato solo da quello per la musica. La giovane ama il rap e ha anche un nome d’arte: Moska. E’ vulcanica e piena di grinta, “quando mi viene dato un microfono in mano non mi fermo più”, ha dichiarato energicamente durante il programma di Rai 2.

Vittima di bullismo a causa del suo aspetto e del suo comportamento, Aurora non si è mai arresa ed è riuscita ad uscirne a testa alta. Grazie alla musica è riuscita ad avere una rivincita sul suo passato. “Rispetto” e “13” sono i titoli dei suoi due brani che l’hanno fatta debuttare nel mondo del rap e che raccontano i momenti più duri che ha affrontato. Sui social per il momento non ha ancora molti follower e rimane abbastanza riservata.