Atalanta Liverpool Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Atalanta e Liverpool è valido per la terza giornata della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Serata di grande calcio stasera al Gewiss Stadium di Bergamo dove si affrontano due realtà tra le più interessanti in Europa in questi ultimi anni: la rivelazione Atalanta e il Liverpool a caccia di nuove conferme. Per la Dea, dunque, stasera una grande prova di maturità contro i campioni inglesi, vincitori della Champions nel 2019.

Punteggio pieno frutto di due vittorie per gli ospiti, mentre i bergamaschi hanno stravinto la partita d’esordio contro i modesti rivali del Midtjylland e hanno poi pareggiato in rimonta, senza mollare mai, contro l’Ajax che in questi anni in Europa ha abbastanza ben figurato. Vedremo dunque cosa accadrà nel big match di questa sera.

Precedenti di Atalanta – Liverpool e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Gewiss Stadium di Bergamo tra i padroni di casa dell’Atalanta e i quotatissimi rivali del Liverpool è in esclusiva su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta sui canali Sky Collection e Sky Sport 253. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Il Liverpool di Klopp non ha precedenti fortunati con le italiane: ha sempre perso infatti in trasferta in Italia da quando sulla panchina dei Reds c’è il tecnico tedesco. Roma e Napoli sono state le precedenti avversari. Quinta sfida contro una squadra inglese, invece, per l’Atalanta: due volte ha vinto in Europa League con l’Everton nel 2017, quindi sono arrivate 1 pareggio e 1 sconfitta contro il Manchester City in Champions League nella scorsa stagione.

Atalanta e Liverpool, le due squadre in campo: le formazioni

Gasperini e Klopp stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; A. Gomez; Muriel, Zapata.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J. Gomez, R. Williams, Robertson; Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.