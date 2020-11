Arianna David | il racconto terribile a Mattino 5 | ‘Voleva uccidermi’

Una Arianna David in lacrime nel corso di ‘Mattino 5’ rivela un terribile episodio avvenuto in passato. “Avevo tanta paura per i miei bimbi”.

Non riesce a trattenere le lacrime, Arianna David. L’ex modella prorompe in un pianto irrefrenabile nel corso della puntata di martedì 3 novembre 2020 di ‘Mattino 5’. Ospite del programma condotto da Federica Panicucci, Arianna David ha ceduto all’emotività mentre si parlava delle controverse parole esclamate qualche giorno fa da Francesco Oppini nei confronti di Flavia Vento e Dayane Mello. “La prima fa venire voglia di alzare le mani contro di lei. Ed una come la brasiliana a Verona la violentano”, aveva detto il figlio di Alba Parietti, che poi ha fatto ammenda dicendosi sinceramente pentito.

Arianna David, il drammatico racconto a ‘Mattino 5’

La David ha usato tutto questo come gancio per narrare un episodio avvenuto alcuni anni fa. Era accaduto tutto per colpa di uno stalker, che perseguitò la ex Miss Italia 1993 tra il 2012 ed il 2015. Un lungo periodo nel quale la David ha dovuto convivere con la paura, proprio mentre abitava dalla nonna con i suoi due figli piccoli. “Non ho mai denunciato il mio stalker per paura di ritorsioni contro i miei bimbi. Meglio che facesse del male a me piuttosto che a loro. Ero sola, senza la protezione di nessuno”.

Il noto volto televisivo ammette di avere sofferto molto, anche a livello fisico. Nel corso di quel triennio Arianna aveva perso molti chili ed anche tanti capelli, a causa dello stress eccessivo vissuto. Quel personaggio aveva anche tentato di investirmi. E per strada ricordo che c’era chi rideva alla vista di tutto ciò”.

