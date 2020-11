Vienna, diversi attacchi terroristici in corso: aggiornamenti live

Diversi attacchi terroristici sono in corso nel centro di Vienna. Seguiamo gli aggiornamenti provenienti da fonti ufficiali in tempo reale.

Aggiornamento h.22:35 –> L’account Twitter ufficiale della polizia di Vienna ha postato pochi minuti fa il seguente aggiornamento: “Confermati al momento: diversi colpi sparati, a partire dal quartiere di Seitenstettengasse. Diversi sospettati armati di fucili. Sei diversi luoghi con sparatorie in corso. Una persona deceduta, diversi feriti (1 ufficiale incluso). 1 sospettato colpito e ucciso da un agente di polizia”.

Aggiornamento h.23:22 –> La polizia di Vienna scrive: “La situazione è ancora attiva: state a casa! Se siete per strada, mettetevi al riparo. State lontani dai luoghi pubblici. Non usate il trasporto pubblico”. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, inoltre, ha comunicato che l’esercito verrà mandato a breve nelle strade della Capitale per difendere i luoghi pubblici e d’interesse.

Still active: Stay at home! If you’re on the Streets, take shelter! Keep away from public places, don’t use public Transportation! #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Aggiornamenti live (in lingua inglese) possono essere seguiti cliccando QUI.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO: attendiamo novità dai profili ufficiali delle forze dell’ordine e dal governo austriaco]

Una mappa dei presunti sei luoghi dove sono avvenute le sparatorie è stata condivisa su Twitter dal profilo @AuroraIntel

ORF have issued the included map of the 6 incident locations this evening in #Vienna. pic.twitter.com/rbVEaTlRqP — Aurora Intel (@AuroraIntel) November 2, 2020

