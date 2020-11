Vienna, attacco terroristico in corso: molti morti e feriti – VIDEO

Diversi attacchi terroristici sono in corso nella città di Vienna: dopo la sparatoria nei pressi della sinagoga in centro, una seconda sparatoria è stata registrata all’hotel Hilton. Diverse persone sono inoltre tenute in ostaggio in un ristorante giapponese.

La sparatoria successa poco fa nei pressi della sinagoga in centro a Vienna, capitale austriaca, non sarebbe un evento isolato. In questi minuti sarebbero in corso, secondo quanto riporta la stampa locale, altri due attentati: una sparatoria è stata segnalata all’interno dell’hotel Hilton, e diverse persone sono tenute in ostaggio in un ristorante della catena giapponese Akakiko. Secondo quanto raccontato su Twitter dall’account @disclosetv i terroristi starebbero continuando a sparare sui civili. Sui social networks circolano già i video raccapriccianti dell’accaduto.

Aggiornamento h.22:35 –> L’account Twitter ufficiale della polizia di Vienna ha postato pochi minuti fa il seguente aggiornamento: “Confermati al momento: diversi colpi sparati, a partire da Seitenstettengasse. Diversi sospettati armati di fucili. Sei diversi luoghi con sparatorie in corso. Una persona deceduta, diversi feriti (1 ufficiale incluso). 1 sospettato colpito e ucciso da un agente di polizia”.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]

Trigger Warning: non proseguire con la lettura se si è sensibili ad immagini di violenza e terrorismo

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Potrebbe interessarti leggere anche –> Attentato a Vienna: spari in centro città, terrorista in fuga

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!