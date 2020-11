Verona Benevento Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Verona e Benevento è il posticipo della sesta giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si chiude stasera la sesta giornata della Serie A TIM, che come sempre ha riservato sorprese e ha messo in luce alcune squadre a discapito di altre. Si tratta anche della giornata che ha sancito il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo, che con una doppietta personale ha contribuito al successo della Juventus.

Stasera invece al Bentegodi si affrontano due squadre che hanno in comune l’obiettivo salvezza, da raggiungere possibilmente nel più breve tempo possibile. Divise da due punti, otto per i padroni di casa e sei per gli ospiti, entrambe le squadre puntano stasera a tornare alla vittoria.

Precedenti di Verona – Benevento e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Bentegodi di Verona tra i padroni di casa e gli ospiti del Benevento è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Calcio numero 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Si tratta di un match davvero giovane e infatti le due squadre si sono affrontate tra loro davvero poche volte. Sono 6 i precedenti tra le due squadre tra Serie A e campionato cadetto, tutti negli ultimi anni: il bilancio è di 3 vittorie per i giallorossi, un pareggio e due vittorie degli scaligeri. In casa, il Verona ha raccolto col Benevento una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Verona e Benevento, le due squadre in campo: le formazioni

Juric e Inzaghi stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Dimarco, Tameze, Ilic, Lazovic; Zaccagni, Barak; Di Carmine.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R.Insigne, Caprari; Lapadula.