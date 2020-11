Questa sera in onda su Rai1 la nuova fiction “Gli orologi del diavolo” con Beppe Fiorello: la trama e le anticipazioni della prima visione.

Arriva in prima visione su Rai 1 la nuova fiction con protagonista Bebbe Fiorello, che segna il suo ritorno sul piccolo schermo: “Gli orologi del diavolo”. La fiction avrà una lunghezza di 4 puntate, sempre su Rai 1 in prima serata.

La trama della nuova fiction con Beppe Fiorello

La fiction, targata Rai 1, prende liberamente spunto da una storia realmente accaduta, raccontata in un librio di Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo, “Gli orologi del diavolo”, che dà anche il titolo alla serie tv, con protagonista Beppe Fiorello.

E’ la storia di Gianfranco Franciosi anche autore del libro, che nella serie si chiamerà Marco Merani, il primo civile ad essere stato inserito dei corpi speciali investigativi in un conteston di criminalità. Un uomo diventato eroe per puro caso, che ha visto la sua tranquilla vita di meccanico stravolta per sempre e messa al servizio dello Stato nella lotta alla criminalità.

Leggi anche–> Beppe Fiorello, chi è il fratello di Fiorello: età, vita privata e carriera dell’attore

Nella fiction di Rai 1, Giuseppe Fiorello interpreta Marco Merani, abile motorista nautico che costruisce le barche sul fiume Magra. Il suo lavoro viene notato da alcuni narcotrafficanti che cercano un modo per scappare dalla polizia e dai carabinieri via fiume, su gommoni più veloci delle motovedette delle Forze dell’Ordine.

Leggi anche–> Cosa fece Fiorello coi primi soldi guadagnati, il gesto che la famiglia non dimentica

Marco scopre che la polizia sta inseguendo da tempo quei narcotrafficanti e gli viene proposto di dare il suo contributo per tentare di acciuffarli e incastrare i boss del cartello spagnolo. Il motorista, con il nome di “El Mecanico“; diventa così un agente sotto copertura a tutti gli effetti e punto di riferimento per i criminali che devono spostare carichi di droga attraverso il fiume. In particolare uno di loro, Aurelio, diventa molto amico di Marco, che finisce per vederlo come un fratello.

Il protagonista è costretto così in una doppia vita piena di bugie e colpi di scena, che impareremo a scoprire a partire da questa sera in prima serata su Rai 1.