Il Principe William, dopo suo padre Carlo, ha preso il Covid in una forma molto pesante, dicono i Reali. Ha tenuto tutto nascosto, come sta adesso?

Il Regno Unito e poi il mondo intero ha oggi appreso la notizia che i Reali avevano finora tenuta nascosta: il Principe William ha avuto il Covid, subito dopo il contagio di suo padre Carlo, in una forma molto pesante, tanto da dover lottare per respirare, come ha riportato il quotidiano britannico Mirror.

Come sta oggi il Principe William

L’articolo del Mirror di questa mattina che ha riportato la notizia del contagio del Principe, ha parlato di “famiglia reale in preda al panico” in seguito alla scoperta delle condizioni di salute di William: “William è stato colpito abbastanza duramente dal virus. A un certo punto stava lottando per respirare, quindi tutti intorno a lui erano piuttosto in preda al panico. Dopo aver visto i medici ed essere risultato positivo (il che è stato ovviamente uno choc dato quanto fosse in forma e in salute) William ha voluto che tutto rimanesse come al solito” queste le dichirazioni della Casa Reale al Sun, riportate dal Mirror.

Pare che William abbia contratto il virus e si sia ammalato subito dopo suo padre Carlo e il primo ministro britannico Boris Johnson. Scegliendo di mantenere la notizia nascosta, pur essendo stato duramente colpito dal Covid, il Principe ha continuato a adempiere ai suoi doveri e ha partecipato a numerose riunioni e chiamate, perché determinato nel portare a termine il suo lavoro nonostante tutto, anche per evitare allarmismi e panico tra gli inglesi.

Il figlio di Carlo e Lady Diana e con lui tutta la Famiglia Reale, ha passato momenti davvero brutti e spaventosi, ma è stato prontamente curato dai medici di Buckingham Palace in segreto, lontano dai sudditi e dai giornalisti.

