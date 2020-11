Oroscopo del giorno, lunedì 2 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

By

Una nuova settimana è alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 2 Novembre 2020.

È finalmente cominciato il mese di Novembre, e siamo all’inizio di una uova settimana. Quali saranno i segni baciati dalla fortuna? Quali invece no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno di lunedì 2 Novembre 2020.

Lunedì 2 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Attenzione a malintesi, contrattempi e soprattuto agli inganni! Tenere i piedi per terra e gli occhi aperti potrebbe rivelarsi un consiglio fondamentale. L’importante è quello di mantenere la calma e ponderare bene le parole da utilizzare.

Toro. Finalmente lo stress accumulato la scorsa settimana vi abbandonerà. Prendetevi un po’ di tempo per voi stessi, e cercate di non cedere al nervosismo. Un buon consiglio è quello di rimanere concentrati sui propri obiettivi e sui propri sentimenti.

Gemelli. Attenzione ai rapporti con le persone care. Tenersi lontano dai conflitti potrebbe essere la chiave per affrontare questa giornata. Molto probabilmente diversi impegni sopraggiungeranno all’ultimo minuto, ma niente panico, sarete all’altezza di qualsiasi situazione.

Cancro. Stop. È arrivato il momento di prendersi una pausa. Concedetevi del tempo per voi stessi e non fatevi sopraffare dallo stress e dalle esperienze negative. Qualche colpo di fortuna potrebbe risollevarvi il morale.

Leone. Le ultime giornate non sono state particolarmente stimolanti per voi. È arrivato il momento di ripartire con più forza di prima! Attenzione a non protestare troppo e soprattutto a non perdere occasioni importanti.

Vergine. Una ventata d’aria fresca è in arrivo. La giornata potrebbe riservarvi piacevoli sorprese. Attenzione però a non cedere alla malinconia, e soprattutto a non rimanere incastrati nella tristezza degli eventi passati.

Bilancia. Probabilmente avrete a che fare con delle situazioni che metteranno a dura prova il vostro temperamento, dunque mantenete la calma! Venere sarà dalla vostra parte, perciò niente panico: è il momento di dare una chance ai sentimenti e di sciogliere un po’ le briglie.

Scorpione. Finalmente avete un po’ di tempo per recuperare le forze e ricaricarvi completamente. Gli ultimi tempi non sono stati particolarmente rilassanti, ma non è il momento di adagiarsi sugli allori. Grandi progetti sono alle porte!

Sagittario. Fuochi d’artificio per voi, soprattutto sul piano sentimentale. Venti favorevoli sono alle porte, e vi daranno una grossa spinta e sopratutto molta carica. Attenzione però a non esagerare e a non strafare.

Capricorno. Gli affetti più cari saranno al vostro fianco durante questa giornata, che potrebbe rivelarsi particolarmente stressante. Un buon consiglio è quello di mantenere la lucidità e di pesare bene le parole da dire.

Aquario. È arrivato il momento di concentrarsi e focalizzarsi sui propri obiettivi. La concretezza è la parola chiave per superare la giornata. Nuovi programmi e progetti potrebbero essere alle porte. Attenzione però ai conflitti e soprattutto alla gelosia

Pesci. Gli astri sembrerebbero essere dalla vostra parte. Sogni e ambizione vi accompagneranno per tutto il giorno, ma cecate di tenere i piedi ben piantati per terra. Un buon consiglio è quello di meditare bene sul proprio volere e sulle intenzioni future.