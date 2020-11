By

Diego Armando Maradona ricoverato in condizioni serie: non è Covid, situazione preoccupante. Milioni di tifosi in tutto il mondo sono con il fiato sospeso.

Ore d’ansia per le condizioni del Pibe de Oro. Maradona si trova ricoverato in una clinica di La Plata. I medici fanno sapere che il campione, 60enne da soli tre giorni, non è positivo al Coronavirus.

Diego Armando Maradona è attualmente il tecnico del Gimnasia e proprio venerdì si trovava allo stadio per la partita della sua squadra contro il Patronato. Il campione argentino era apparso visibilmente indebolito e aveva avuto bisogno di aiuto per camminare. Secondo alcune fonti locali pare possa trattarsi di un aggravarsi dei suoi problemi di depressione.