Loredana Lecciso rompe il silenzio sulle nozze con Al Bano: “Ho deciso…”

Ospite a “Live Non è La D’Urso”, Loredana Lecciso ha spiegato di aver rinunciato alle nozze con Al Bano: con lui è un “matrimonio mentale”.

Il caso delle mancate nozze tra Loredana Lecciso e Al Bano continua a tenere banco. Stavolta però è la diretta interessata a pronunciare la parola definitiva sulla vicenda. Ospite di “Live Non è la D’Urso”, la Nostra – da oltre venti anni legata sentimentalmente al cantante di Cellino San Marco, col quale ha avuto tre figli senza però mai sposarsi – ha fatto sapere che il loro è un matrimonio “mentale”.

La scelta di Loredana Lecciso

Molti di voi ricorderanno che già Al Bano aveva risposto ai tanti gossip su un imminente grande passo con Loredana Lecciso: “Questa estate – aveva spiegato il celebre cantante in un’intervista – davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni Noi siamo sposati mentalmente. A cosa ti servono le carte e i timbri?”.

Ebbene, nel salotto di “Live non è la D’Urso” Loredana si è detta d’accordo col compagno e ha messo finalmente un punto fermo sulla questione nozze. “Concordo con Al Bano – ha fatto sapere -. Sono trascorsi 20 anni, viviamo nella nostra realtà, con la nostra casa e le nostra famiglia. Al matrimonio ci tenevo, ma quando i bambini erano piccoli. Ora sono cresciuti e anche io. Sono forte delle mie certezze, della mia famiglia e della mia vita con lui. Certo al tempo mi avrebbe fatto piacere, ma oggi le cose stanno in maniera diversa”. E addio fiori d’arancio…

