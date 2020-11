Grande emozione oggi in avvio della puntata del quiz show L’Eredità, Flavio Insinna commosso: “Ci ha insegnato molto…”.

Gigi Proietti è scomparso nella notte, lasciando un ricordo indelebile in quanti in questi anni lo hanno amato. Il grande attore romano viene in queste ore celebrato da più parti e ognuno ha un piccolo ricordo di lui da condividere. Perché il mattatore della commedia romana ha ‘cresciuto’ nella sua scuola tanti attori di talento.

Particolarmente commosso e sincero, in apertura della trasmissione televisiva L’Eredità, il quiz show più longevo della televisione italiana, il ricordo del conduttore Flavio Insinna. “C’ha insegnato anche come andare in scena la sera che proprio non ci vorresti andare, in cui vorresti scappare via lontano”, le parole del conduttore.

L’omaggio di Flavio Insinna a Gigi Proietti

Parole commosse quelle del conduttore televisivo che ha in altre occasioni in passato dovuto aprire la trasmissione omaggiando un amico scomparso. Era infatti avvenuto con la morte di Fabrizio Frizzi: un decesso che aveva commosso non solo il mondo dello spettacolo, ma l’Italia intera. Ed è tutto il Paese oggi a piangere il grande maestro del teatro e della commedia, scomparso in maniera improvvisa.

“Lo dobbiamo salutare con un applauso infinito”, ha ricordato oggi Flavio Insinna, nel celebrare Gigi Proietti. La sua è stata una morte in punta di piedi: solo poco prima del suo decesso, è stata resa pubblica la notizia dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute e poi nella notte si è saputo che non ce l’aveva fatta. Il conduttore, visibilmente emozionato, gli ha dedicato un ultimo saluto, quel “Ciao maestro” che da questa mattina ogni italiano gli sta dedicando come commiato.