Lampada di Aladino | compra ‘oggetto magico’ con il Genio ma è una truffa

Credeva fermamente di avere acquistato la Lampada di Aladino con dentro il famoso Genio. Il tutto in cambio di una ingente somma di denaro.

La lampada di Aladino, chi non ne ha mai sentito parlare? Si tratta di un oggetto mitico con al suo interno il famoso ‘Genio della Lampada’ che la leggenda vuole si possa evocare sfregando la stessa. Fatto ciò, si presenterà al nostro cospetto questa entità benevola, disposta ad esaurire tre nostri desideri.

LEGGI ANCHE –> “Sua figlia ha il covid, servono 7mila euro”: truffa ai danni di una 73enne

Il racconto originario dell’Oriente trae origine da ‘Le Mille e una Notte’ e dal racconto ‘Aladino e la Lampada meravigliosa’. Ed il Genio è una creatura appartenente al folklore del mondo musulmano. Ovviamente nulla di tutto questo corrisponde alla realtà, ma c’è chi ci ha creduto. A sue spese. Infatti un uomo è finito con il cadere vittima di una truffa. Lui è un medico indiano, convinto dai suoi imbonitori ad acquistare per una grossa somma di denaro una ‘lampada di Aladino’ con al suo interno il genio. Due truffatori gli hanno venduto un comunissimo oggetto reperibile per qualche spicciolo da uno dei tanti rigattieri che vendono le loro carabattole in strada. Il medico in questione però si era convinto del fatto di essere entrato in possesso di un oggetto magico.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Truffa Gratta e Vinci | dipendenti infedeli sottraevano le vincite milionarie

Lampada di Aladino, l’incredibile truffa attuata da due sedicenti ladri

Per fortuna la polizia è riuscita ad individuare i malfattori. Il tutto è avvenuto nello stato indiano dell’Uttar Pradesh, nella parte settentrionale del Sub-Continente. Le forze dell’ordine hanno anche ricostruito le modalità con le quali i due malviventi hanno attuato la truffa. Uno di loro ha effettivamente interpretato la parte del ‘Genio’. Il medico, a quel punto ancora diffidente, avrebbe richiesto di potere entrare in contatto fisico sia con la lampada che con l’entità evocata. Ma l’altro complice glielo ha impedito dicendogli che questa cosa avrebbe finito con l’ucciderlo dal momento che si trovava al cospetto di un essere soprannaturale dai poteri cosmici illimitati. Alla fine l’affare si è concluso e poi il dottore ha compiuto l’amara scoperta, rivolgendosi alla polizia.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez truffa | falso diplomatico si finge suo amico a Capri