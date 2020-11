By

Ancora protagonista Guenda Goria, figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta. Lo stesso giornalista ha voluto difendere dal racconto di Christian

Una domenica all’insegna di novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Guenda Goria. Durante la puntata del primo novembre di Live-Non è la D’Urso, Christian Leone, che ha svelato di aver avuto una relazione con la figlia di Amedeo, ha rincarato la dose. E così è intervenuto il padre: “Io conosco Telemaco ma non conosco Christian, Guenda nelle sue fragilità è molto rigida. Non mi piace questa sua narrazione di mia figlia”. Lo stesso ragazzo ha rivelato di essere separato quando ha iniziato la relazione con Guenda: “Era lei che veniva a cercarmi ma io diciamo che la rifiutavo”. Anche Eva Henger ha sbottato contro Christian: “Guenda la settimana precedente era la preferita al Grande Fratello Vip. Dopo le tue dichiarazioni è uscita, la colpa è solo tua se è uscita”.

Guenda Goria, Barbara D’Urso contro Amedeo

L’altro figlio di Amedeo anche ha voluto mediare dopo le varie polemiche: “Ha avuto un’uscita infelice, ma Guenda è una persona molto complessa. Papà è un ‘casanova’, le complessità le gestisce con difficoltà”. E così la stessa conduttrice D’Urso ha, infine, attaccato: “Tuo padre era un uomo che tradiva la moglie. Non mi fate innervosire, io sono una donna sola in mezzo a due uomini ora, non dire ‘casanova’”.